Güney Çin Denizi müzakerelerinde yeni kanal

Japonya Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı eylemleri kabul etmeyeceklerini belirterek, savunma bakanları arasında da diyalog kurulması için çağrısı yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Ivaya Singapur'da düzenlenen bölge savunma bakanları toplantısı marjında Çinli mevkidaşı Vey Fınghı ile yaptığı görüşmede muhattabına Çin'in bölgedeki ada ve kayalıklardaki askeri varlığını arttırmasını kabul etmeyeceklerini ifade ettiğini belirtti.

Bakan Ivaya, Kasım 2015'ten bu yana resmi düzeyde yapılan ilk görüşmede Güney Çin Denizi'nde taraflar arasında istenmeyen çatışmaları önlemek üzere kurulması tartışılan iki taraflı haberleşme mekanizması yanında savunma bakanları arasında da siyasi diyalog kanalı açılması çağrısında bulundu.

Japonya'nın bölgede tek taraflı girişimleri kabul etmeyeceğinin altını çizen Ivaya, "Karşılıklı anlayış ve güvenin arttırılması için savunma diyaloğu son derece önemli." dedi.

Çinli bakanın öneriyi memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Bakanların görüşmesi, son dönemde iki ülke arasında başlayan yakınlaşmanın yeni bir merhalesi olarak değerlendiriliyor.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net