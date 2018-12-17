Güney Kore Başbakanı Cezayir'de

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesinin 12 yıllık bir ikili stratejik ortaklık temelinde Cezayir ile ticaret ve borsal ilişkilerini daha da geliştireceklerini açıkladı.

Güney Kore Başbakanı yaptığı açıklamada, “Cezayir, Güney Kore’nin Afrika kıtasındaki tek strtejik ortağı. Bu nedenle bu ülkeyi ziyaret eden ilk Güney Kore Başbakanı benim. İkili ilişkileri daha da güçlendirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Lee, Cezayir’in ardından Fas ve Tunus’a uğrayacak.

HYUNDAİ CEZAYİR'DE

Güney Koreli dev sanayi şirketi Hyundai, Cezayir Küresel Grubu ile ortak girişim kurduğunu açıkladı. Ülkenin Batna şehrinde yıllık altı bin 500 araç üretim kapasitesine sahip olması beklenen montaj tesisi kuracak.

Tesiste üretimin 2020'de başlaması planlanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 15:41