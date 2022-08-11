Güney Kore, Çin'e THAAD konusunda güvence verildi iddiasını reddetti

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in 8 Ağustos'ta Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede bu konuda güvence verdiği iddiası yalanlandı.

Açıklamada, "Hükümetimiz açıkça belirtir ki THAAD, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehdidine karşı vatandaşlarımızın hayatını ve güvenliğini korumaya yönelik bir öz savunma aracıdır. Bu bir egemen güvenlik sorunudur ve müzakere edilemez." ifadesi kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, iki bakanın 8 Ağustos'taki görüşmesinin ardından yayımladığı açıklamada, Güney Kore'nin Seongju'daki THAAD bataryasının faaliyetini sınırlamayı taahhüt ettiğini bildirmişti. Bakanlık ayrıca Seul'ün bu konuda "Üç Hayır" ilkesine bağlı kalacağını, yeni THAAD sistemleri konuşlandırmama, ABD öncülüğündeki füze savunma sistemlerine katılmama ve ABD ve Japonya ile üçlü askeri ittifak kurmama sözünü verdiğini iddia etmişti.

Güney Kore 2017'de Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı. Füze savunma sisteminin radarının kendisine karşı casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunan Pekin, uzun süredir bu konudaki itirazını dile getiriyor.