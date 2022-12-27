Güney Kore'de engellenen cami inşaatının devamı için Birleşmiş Milletler'in müdahalesi istendi

Yerel makamların mahkeme kararlarını uygulama konusundaki eylemsizliğinden rahatsız olan bir insan hakları grubu, BM'nin din özgürlüğü özel raportöründen, cami inşaatının devamı için müdahale etmesi ve domuz kafalarının derhal kaldırılması çağrısında bulunması istendi.

BM'ye başvurunun, Güney Kore yetkililerinin, cami şantiyesinin sokağında bulunan domuz kafalarının kaldırılması talebini dikkate almaması üzerine yapıldığı bildirildi.

BM yetkilisine gönderilen dilekçede, Güney Kore hükümeti ve yerel makamları, "belirli bir din veya ırka dayalı her türlü ayrımcılığı alenen kınamaya, Daegu'daki tüm kamu görevlilerine dini tarafsızlık ve ırkçılık karşıtı eğitim vermeye ve tüm zararları gidermeye" çağırıldı.

İnşaata karşı çıkanların şantiyeye girişi engellediği ve inşaat sahasının yakınına domuz kafaları koyduğu belirtildi.

Dilekçeye göre, yerel yetkililer, "özel olarak satın alınan 'yararlı ürünler' olan domuz kafalarını, sakinlerin onayı olmadan kaldırma yetkilerinin bulunmadığını" söyledi.

Daegu kentinde inşaat halindeki iki katlı caminin inşasına 2020’de izin verilmişti. Bu alan daha önce mescit olarak kullanılmıştı.

İnşaatın devam etmesine yönelik mahkeme kararlarına rağmen, bölge halkı çalışmaları engellemeyi sürdürüyor.