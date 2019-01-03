Güney Kore'de eski istihbarat yetkilisine 2 yıl hapis

NIS'in ulusal menfaat  biriminin eski başkanı Choo Myeong-ho'ya, devlet başkanlığı müfettişi Lee Seok-su'yu yasa dışı takip ettirdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi

Güney Kore'de eski istihbarat yetkilisine 2 yıl hapis

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) eski üst düzey yetkilisi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye döneminde bir müfettişi yasa dışı takip ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, Seul Merkezi Bölge Mahkemesi, NIS'in ulusal menfaat  biriminin eski başkanı Choo Myeong-ho'ya, Park'ın sivil işlerden sorumlu danışmanı Woo Byung-woo'nun talimatıyla devlet başkanlığı müfettişi Lee Seok-su'yu yasa dışı takip ettirdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Woo, görevi kötüye kullanmaktan 2,5 yıl hapis yattıktan sonra dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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