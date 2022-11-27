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Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü

Yangyang bölgesinde olası orman yangınlarını tespit etmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Asya 27.11.2022, 10:43
Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü

Yonhap ajansının haberine göre, Sikorsky tipi helikopter ülkenin doğusundaki Yangyang'da muhtemel orman yangınlarını tespit için havalandı.

Helikopter, yerel saatle 10.50 sularında bölgedeki bir Budist tapınağı yakınlarındaki yüksek alana düştü.

Kazada parçalara ayrılan helikopterde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, kaza yerinde 5 ceset bulduklarını, bunlardan ikisinin helikopterin pilotu ve teknisyenine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

#güney kore #helikopter
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