Güney Kore'de Meclise operasyon

Güney Kore'de polis, en az 10 milletvekilinin yer aldığı rüşvet iddialarıyla ilgili devam eden bir soruşturma kapsamında Ulusal Meclis'e baskın düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ana muhalefetteki Demokrat Partisinin (DP) 2021'deki başkanlık seçimlerinde en az 10 milletvekilinin rüşvet aldığına ilişkin iddialar nedeniyle Ulusal Meclis'e "baskın emri" verildi.

Bina, 2021'deki DP başkanlık seçimlerine katılan milletvekillerinin giriş-çıkış kayıtlarını almak üzere arandı.

DP seçimlerinde dönemin başkan adayı Song Young-gil'in kampanya yetkililerinin, kongre öncesi toplamda içlerinde 94 milyon won (yaklaşık 71 bin dolar) bulunan zarfları 20 milletvekiline dağıttığı iddia ediliyor.

Savcılık, başkanlık seçimleri sırasında "oy karşılığı para kampanyasına" karışmakla suçlanan eski DP milletvekilleri Youn Kwan-suk ve Lee Sung-man için tutuklama kararı çıkarmak istiyor.

Youn'un, Nisan 2021'de 20 DP milletvekiline her birinin içinde 3 milyon wonun (yaklaşık 2 bin 300 dolar) bulunan zarflar dağıttığından şüpheleniliyor.