Güney Kore'deki izdihamda Çin vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de dün gece başkent Seul'de Cadılar Bayramı kutlamalarında çıkan izdihamda yaşamını yitirenler arasında 4 Çin vatandaşı olduğu aktarıldı.
Çin'in Seul Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, olayda Çin uyruklu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, Büyükelçiliğin Güney Kore hükümetine hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği aktarılırken Seul yönetimine kazanın sebebinin soruşturulması çağrısında bulunuldu.
Büyükelçiliğin olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığının talimatıyla acil durum mekanizmasını devreye soktuğu belirtilen açıklamada, vatandaşlara kişisel güvenliklerine dikkat etmeleri ve kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları uyarısı yapıldı.
Dün gece Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında gece kulüplerinin yer aldığı dar sokağa insanların yığılması nedeniyle izdiham meydana gelmişti.
Olayda 151 kişinin öldüğü, 82 kişinin yaralandığı, ölenlerin 19'unun yabancı uyruklu olduğu bildirilmişti.