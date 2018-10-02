Güney Kore'den nükleer devlet açıklaması

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, parlamentoda bir milletvekilinin sorusu üzerine, Kuzey Kore'nin 20 ila 60 kadar nükleer silahının olabileceğini söyledi. Bakanın mecliste yaptığı açıklamanın ardından Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Cho'nun ifadelerinin, Güney Kore'nin Kuzey'i bir nükleer devlet olarak gördüğü anlamına gelmediği açıklandı.

DÜŞMAN KARDEŞLER GEÇEN AY BULUŞMUŞLARDI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da geçen bir ay önce görüşmüşlerdi.

Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı belirtilmişti.

İKİ ÜLKE KAĞIT ÜZERİNDE SAVAŞTA

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen sürdüğü kabul ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

