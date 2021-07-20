Güney Kore destroyeri Kovid-19'a esir düştü

Güney Kore donanmasına ait "Munmu the Great" adlı destroyerde görevli 247 askerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Savunma Bakanı Suh Wook özür diledi.

Başbakan Kim Boo-kyum, Doğu Afrika açıklarında korsanlıkla mücadele için görevlendirilen destroyerdeki 301 denizciden 247'sinde Kovid-19 tespit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kim, kendisi ülkesine adayan yüzlerce denizcinin sağlığıyla dikkatli bir şekilde ilgilenilemediği için hükümetin oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Suh da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ağır sorumluluk hissettiğini ve denizciler, aileleri ve halktan içtenlikle özür dilediğini ifade etti. Suh, iki askeri uçakla Güney Kore'ye taşınan askerlerin hastane ve karantina merkezlerinde tedavi edileceğini belirterek benzeri salgınların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

"Munmu the Great" mürettebatına, Güney Kore'de Kovid-19 aşılama kampanyası başlamadan ülkeden ayrıldıkları için aşı yapılmamıştı. Aden Körfezi'nde görevli destroyerde salgının nasıl başladığı henüz tespit edilemedi.

180 bin 481 Kovid-19 vakası tespit edilen Güney Kore'de, 2 bin 58 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA