Güney Kore, hidrojen motorlu araçlara yönelmeye başladı

Seul, çevre dostu otomobilleri ve yakıt hücrelerini teşvik etmeye odaklanan "hidrojen ekonomisi" politikasının başladığını duyurdu.

Hava kirliliği ile mücadele kampanyasının bir parçası olarak, Güney Koreli yetkililer, hidrojen ve elektrikli motorlar kullanarak otomobil ve özel ekipmanın aktif tanıtımına başlamayı planlıyorlar. Ülke genelinde ayrıca çok sayıda otobüs ve daha sonra hidrojenle çalışan trenler olacak. Bu, parlamento talebi çerçevesinde, Yun Gwan Soku Milletvekilliği Ofisi tarafından temin edilen Güney Kore Kara Kaynakları ve Ulaştırma Bakanlığı materyallerinden kaynaklanmaktadır.

Belgede, ana ve çok radikal adımlardan biri olarak, tüm kamyonların, inşaat makinelerinin ve diğer özel araçların, hidrojen ve elektrik motorlarına aktarılması, benzin ve dizel üzerinde çalışan motorların kullanılmasından feragat edilmesi. Hidrojene tam transferin tamamlanması ve bu makinelerin elektriğinin 2035 yılında yapılması planlanmaktadır.

Bu planları uygulamak için, Kore Cumhuriyeti Hükümeti, eski kamyon sahiplerinin yavaş yavaş terk etmelerini ve hidrojen ya da elektrikle çalışanları satın almalarını sağlayacak önlemleri alacaktır.

Ülkede, bir hidrojen akaryakıt istasyonu ağı inşa edilecek ve elektrikli araçların şarj edileceği istasyonların sayısı önemli ölçüde artacaktır. Ayrıca, uygun arabaları satın alacak olanlara bir mali destek programı uygulanacaktır.

Toplu taşımada Hidrojen'e geçiş

Toplu taşıma için benzer bir "hidrojene geçiş" planlanmaktadır. Öncelikle şehir otobüsleri ile ilgili. 2022'ye gelindiğinde Güney Kore'de hidrojenle çalışan iki bin otobüsün şehir güzergahlarına konulması planlanıyor.

Buna paralel olarak, Kore'de hidrojen kullanan trenlerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Ulaştırma Bakanlığı'nın planlarına göre, 2022 yılına kadar gerekli tüm araştırma ve deneysel görüntülerin oluşturulması tamamlanacak ve 2025'ten itibaren "hidrojen trenleri" nin ticari tanıtımı başlayacak.

Önemli miktarda finansal enjeksiyon gerektirecek olan bu önlemler Kore hükümeti tarafından kaçınılmaz olarak kabul edilmektedir. Bunlar atmosfere zararlı kirlilik veren emisyonlarını azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir önlem planının bir parçasıdır. Son yıllarda, Güney Kore'de temiz hava sorunu çok ciddi bir hal aldı. “Hava kirliliğinin” önemli bir kısmı Çin'den gelmekle birlikte, emisyonların önemli bir kısmı Kore kökenlidir. Hidrojen ve elektrikli arabaların piyasaya sürülmesi emisyonları önemli ölçüde azaltacaktır.

Ayrıca, aynı program kapsamında, Kazakistan hükümeti okullarda, anaokullarında ve bazı kamu binalarında hava temizleyicileri kurulumuna başlayacak. Yeni inşa edilmiş konut binalarında hava temizleyicileri de sağlanacaktır. Kurulum ve bakım maliyetlerini azaltmak için, bu tür binalar için tercihli elektrik tarifeleri getirilecektir.

Şu anda Güney Kore'de bir hidrojen binek otomobilinin sadece bir modeli üretildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 12:57