Güney Kore, İran yaptırımlarına esneklik talep etti

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ABD'den Güney Koreli şirketlerin göreceği zararı en aza indirmeye yönelik muafiyet elde edebilmek için azami esneklik talep edildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha dün gece ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang'ın, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmesinde, Seul'un Tahran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet talebini yinelediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Kang, (İran'a yaptırımlardan muafiyet konusunda) ABD'den Güney Koreli şirketlerin göreceği zararı en aza indirmeye yönelik muafiyet elde edebilmek için azami esneklik talep etti."

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da Güney Kore'nin İran'a yaptırımlar konusundaki taleplerini not ettiği aktarıldı.

Seul ve Washington'ın İran konusunda yakın istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefiklerinden İran'la petrol ticaretlerini ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar sonlandırmalarını istemişti.

İran'dan petrol ithalatının muafiyet kapsamına alınması konusunda ABD ile görüşmelerini sürdüren Seul yönetimi, İran'dan petrol sevkiyatını askıya almıştı.

Kaynak: AA