Güney Kore savaş uçağı Sarı Deniz’e çakıldı
F-4E tipi savaş uçağı başkent Seul'ün 35 kilometre güneyinde bulunan Suwon'daki üsse dönerken düştü.
Asya 12.08.2022, 12:17
Güney Kore'de hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Sarı Deniz’e düştüğü bildirildi.
Yonhap'ta yer alan haberde, F-4E tipi savaş uçağının, başkent Seul’ün 35 kilometre güneyinde bulunan Suwon’daki üsse dönerken düştüğü kaydedildi.
Uçaktaki iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olayı araştırmak için ekip kurulduğunu duyurdu.
Hava kuvvetleri, 1970’te envantere alınan F-4 ve F-5 filolarını emekliye ayırmayı planlıyor.
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