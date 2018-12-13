Güney Kore’den tartışmalı tatbikat

Güney Kore ordusuna bağlı donanma kuvvetleri, Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) ihtilaflı adalarda iki günlük tatbikat başlattı.

Kyodo'da yer alan habere göre ordu, Güney Kore'nin Dokdo, Japonya'nın Takeşima olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalarda iki gün sürecek askeri tatbikat başlattı.

Tatbikata altı savaş gemisi ve beş uçağın katıldığı belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesine tepki göstererek, Seul'ün tatbikatı sonlandırmasını talep etti.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

