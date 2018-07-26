Güney Koreli şirket ‘Batık Rus’ hazinesi iddiasından vazgeçti

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Shinil Group’un başına bugün getirilen Çoi Yong-seok, batık Rus gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Çoi, batık gemide olduğu iddia edilen 130 milyar dolarlık altının ‘doğrulanmamış ve spekülatif’ olduğunu belirtti. Konuyla ilgili basında yer alan haberlerden dolayı da özür diledi.

Kamuoyunda, şirketin önceki başkanı Ryu-Sang-mi’nin ve şirketin yönetim kurulu üyelerinin, finansal bir krizi maskelemek için bu iddiayı ortaya attığı yönünde bir kanaat oluşmuştu. Yeni başkan Çoi, bu hususta bir açıklama yapmadı.

Rus yetkililer de konuyla ilgili görüş bildirdi. Yetkililer, gemide az miktarda mürettebata ait altın olabileceğini belirtti.

Geminin, Rus donanmasına ait 1905 yılında Rus-Japon savaşında Güney Kore’nin Ulleungdo adası civarında batan ‘Dimitri Donşkoy’ gemisi olduğu tahmin ediliyor.

