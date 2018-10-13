Gurja Dağı'nda kaybolan 9 kişiden acı haber

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Gurja Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Gurja Dağı'na tırmanırken dün (12.10.2018) gece çıkan kar fırtınası nedeniyle kaybolan ve kendileriyle irtibat kesilen 5 Güney Koreli dağcı ile onlara kılavuzluk eden 4 Nepalli rehber yaşamını yitirdi.

Grubu aramak üzere dağcıların ana kampının olduğu bölgeye giden helikopter ile 9 kişinin cesetlerinin yeri havadan tespit edildi ancak kurtarma ekibi kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemedi.

Güney Koreli dağcılar ve rehberleri, Gurja Dağı'nın 7 bin 193 metredeki zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

Kaynak: AA