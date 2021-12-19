Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalışan kişi öldürüldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sih mabetlerinden Altın Tapınak'ta 'kutsala saygısızlık' yaptığı öne sürülen bir kişi dövülerek öldürüldü.

Olay, Sihlerin Altın Tapınak'ta akşam saatlerinde yaptıkları ibadet sırasında meydana geldi. Yerel medyada çıkan haberlere göre, korkulukların üzerinden atlayan bir kişi Sihizm'in kutsal kitabı Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalıştı.

Bu sırada tapınakta bulunanlar, kimliği açıklanmayan kişiyi durdurmak için harekete geçti. Bu anlara dair ortaya çıkan görüntüler de yerel medyada yayınlandı.

Bölge polisi olay sonrası bir kişinin öldüğünü doğrularken, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini duyurdu.

Amritsar Polis Müdür Yardımcısı Parminder Singh, başı sarı bağlı 20-25 yaşlarındaki bir kişinin korkulukları atladığı sırada içeride bulunanların onu tutarak dışarı çıkardığını söyledi. Polis Singh, dışarıda çıkan 'şiddetli münakaşada' adamın öldüğünü ifade etti.

Kaynak: Euronews