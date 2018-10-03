Halk akın akın dağlara, yüksek tepelere çıkıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın kuzey bölgesinde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Sulawesi eyaletine bağlı Palu ve Donggala’yı birbirine bağlayan sahil şeridinde yerleşim yerlerinin çoğu zarar gördü.

DEPREMDEN SADECE 5 DAKİKA SONRA TSUNAMİ YAŞANDI

Depremin ardından Palu’daki sahil şeridini vuran tsunamiden sağ kurtulan Herry, basına yaptığı açıklamada "Depremden 5 dakika sonra tsunami vurdu. Ailemle tsunamiden sağ kurtulmayı başardık. Yaşadığımız alanda tsunamiden dolayı su bir kilometre içeriye kadar girdi. Bu bölgede yaklaşık 200 kişi öldü. Şu an tepelik alanda kurduğumuz çadırda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği üç ila altı metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda Temmuz sonu ve Ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi ölmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

DEPREM VE TSUNAMİNİN ARDINDAN YANARDAĞ PATLADI

Japonya merkezli Kyodo haber ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı, Çarşamba günü yerel saatle 08.47'de patlamıştı.

Yanardağdan püsküren kül ve dumanın dört kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı söyleniyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:09