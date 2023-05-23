Haşimpura Katliamı 36'ıncı yılında

22 Mayıs 1987 tarihinde Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde en az 50 Müslüman katledilmişti.



22 Mayıs 1987 tarihinde Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde en az 50 Müslüman katledildi.

1987 yılının Nisan aylarında, eyaletteki Meerut şehri ve çevresinde, Müslümanlarla Hindular arasında gerilim yaşanıyordu.

Yaşanan dini gerilim yer yer şiddet olaylarına dönüşmüş, Hindu çeteler kitleler halinde Müslümanlara saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

1987 Meerut olaylarında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybedecekti.

Haşimpura Katliamı

Olayların en kanlı gelişmesi ise Haşimpura Mahallesi'nde yaşanacaktı.

Hindistan polis güçleri mahalleyi kuşatarak çok sayıda Müslümanı gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasındaki genç erkekler ayrılarak uzak bir bölgeye götürüldü.

Haşimpura'da gözaltına alınan Müslümanlar

Hindu polislerce gözaltına alınan en az 50 Müslüman erkek tek tek silahla infaz edilerek bir sulama kanalına atıldı.

Katliamdan kurtulan birkaç kişi olaya dair tanıklıkta bulunurken, katledilen Müslümanların cesetleri de bir süre sonra bulunabildi.

Katliama dair yargılamalar Hindistan devletinin oyalama süreçleri sonucunda onlarca yıl sürdü. 2010'larda bile davalar görülse de failler cezalandırılmadı. Ancak 2018 yılında, failler arasında yer aldığı belirtilen 16 kişi müebbet hapse mahkum edildi.

Haşimpura Katliamı, Hindistan'da Müslümanlara yönelik devlet destekli katliamlardan biri olarak tarihe geçti.

Aradan geçen yıllara rağmen ülkede Müslümanlar halen devlet destekli katliamların hedefinde yer alıyor.