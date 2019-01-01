Hasina'nın zaferi Hindistan için iyi haber

İktidardaki Şeyh Hasina'nın Awami Ligi partisinin Bangladeş'in genel seçimlerini kazanmasının ardından ülkede üçüncü dönem Başbakanlık yapacak olması Hindistan'ın işine yarayacak. Onların zaferi Hindistan için iyi haber.

Hasina'nın kazanmasından hemen sonra, Hindistan Başbakanı Narendra Modi kendisini arayarak tebrik etti. Hasina'yı tebrik eden ilk yabancı ülke lideri oldu. Modi tebrik konuşmasında, Hasina'nın vizyon sahibi liderliğinde Hindistan-Bangladeş ortaklığının daha güçlü olacağını söyledi.

Günümüzde sürekli İslam liderlerinin idam edilmesiyle gündeme gelen Bangladeş, 1971 Hindistan-Pakistan Savaşı sonrası bağımsız olmuştur. Hindistan geçmişte Batı Pakistan ile Doğu Pakistan (şimdiki Bangladeş) anlaşmazlığında Doğu Pakistan'a silah yardımı yapmıştı. 1971'deki seçimlerde Avami Ligi Partisinin açıkara önde sonuç almasına yükselen itirazlar sonrası Doğu Pakistan'daki muhalefet yanlısı ordunun tavrı, Hindistan'ın Doğu Pakistan'a asker çıkarmasına ve ardından Bangladeş'in kurulmasına sebep olmuştu.

Bangladeş, Hindistan’a terörle mücadelede, bir bağlantı yolu oluşturma girişimi ve bölgesel işbirliği alanında destek verdi. Hasina, Hindistan'ın Bengal Körfezi'ndeki ve Kuzey Doğu'daki Çin'in Güney Asya'daki artan müdahalesi arasındaki planlarında büyük bir rol oynayabilir. Şeyh Hasina'nın 2012 yılında Tripura ziyareti Hindistan'ın Kuzey-Doğusundaki Bangladeş'in değişen rolünü yeniden yapılandırma konusunda tarihi olmuştur. Hindistan-Bangladeş ilişkilerinin son on yıl boyunca Kuzey-Doğu bölgesi için birçok yönden dönüşümü olmuştur. Yirmi yıl süren çatışmayı sona erdirmek için bir Barış Antlaşması imzaladı ve Hindistan topraklarından 62 bin mülteciyi geri aldı. Bu tür proaktif önlemler mevcut sınır ötesi güvenlik konularında niteliksel bir kayma yarattı. Kuzey-doğu devletleri de, Bangladeş'ten transit geçmeden anakara Hindistan'a erişilebilirlik sorunuyla karşı karşıya kaldılar. 2015 yılında, Bangladeş, Hindistan Parlamentosu'ndaki Toprak Sınır Sözleşmesi Anlaşması (LBAB) kabul edildiğinde Hindistan'a transit geçiş hakkı verdi. Bu, 2008 sonrası Hindistan-Bangladeş ikili ilişkilerinde en övgüye değer başarı olarak görülüyordu.

Bugün Kolkata-Dakka-Agartala ve Dakka-Shillong-Guwahati otobüs servisleri tamamen işlevseldir. Hindistan ve Bangladeş, Chittagong ve Mongla Limanları ve Doğu-Batı demiryolu bağlantılarında olduğu gibi ticareti kolaylaştırmak ve iletişimi geliştirmek için Mizoram'ın Khawthlangtuipui nehri üzerinde bir köprü kurmaya karar verdi. Hindistan'ın Kuzeydoğu'yu dönüştürmek için destekleyici, istikrarlı ve güvenli bir Bangladeş gereklidir.

Her ne kadar bu yeni yolculuk Kuzey-Doğu'ya fayda sağlamış olsa da, ekonominin mantığı, yakınlık ve ortaklığın herhangi bir zamanda hem yakınlık hem de düşmanlık yaratabileceği coğrafi zorunluluğu ortadan kaldırmaz. Bu yüzden, Bangladeş'teki herhangi bir siyasi değişiklik, Kuzeydoğu'yu bir kez daha savunmasız bırakabilir. Bununla birlikte, son on yıl değişen Bangladeş ile güven ve iyi niyetin yeniden inşası için son derece önemliydi, ancak zorluk daha derin katılım ve güven ile sürdürmek ve bu güven üzerine inşa etmek.

Bangladeş'in güvenilir, barışçıl, işbirliği yapan ve gelişen bir komşu olarak görülme çabaları genel olarak Hindistan'a ve özellikle Kuzeydoğu'ya yarar sağlamıştır. Eğer Awami Ligi bu saatte kendi iç ayaklanmalarını tutabiliyor ve üçüncü dönem için seçim kazanıyorsa, kesinlikle Hindistan'ın Kuzey-Doğu'sundan Bhutan'dan sonra güvenilir başka bir komşu olacak.

Awami Birliği önderliğindeki koalisyon, 300 üyeli parlamentoda 288 sandalye kazandı. Muhalefet seçim sonuçlarına itiraz etti ve çıkan şiddet olaylarında 18 kişi öldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Muhalefetteki Ulusal Birlik Cephesi (UNF) yedi sandalye, diğeri üç sandalye kazandı. Muhalefetteki Ulusal Birlik Cephesi, Seçim Komisyonunu seçimleri derhal iptal etmeye ve 'tarafsız ara hükümet' altında yeni seçimler yapmaya çağırdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 15:17