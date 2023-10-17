"Hiçbir görüşmede bu kadar zor durumda kalmamıştık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'e yaptıkları ziyaret kapsamında bugün bir araya geldi. Putin, görüşmede, "Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi sürdürüyor ve geliştiriyor olmamız memnuniyet verici" dedi.

Görüşmede, Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarları gözeterek geliştiğine işaret eden Putin, “Ne yazık ki bu yılın (ikili ticaret) ilk 7 ayında yüzde 35 düşüş yaşandı. Bu süreci olumlu yönde etkilemek için ilave olarak neler yapmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Putin, jeopolitik gelişmeler nedeniyle temas ve ilişkileri geliştirmenin zorlaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Buna rağmen Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi sürdürüyor ve geliştiriyor olmamız memnuniyet verici. Bu ülkelerden biri de Macaristan" dedi. Avrupa Birliği (AB) ülkesi Macaristan’la küresel gelişmeler konusunda fikir alışverişi yapmanın önemine işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Yaklaşımlarımızın her zaman örtüşmediğini biliyoruz ancak görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmak bence her zaman son derece önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

ORBAN: HİÇ BU KADAR ZOR DURUMDA KALMAMIŞTIK

Macaristan Başbakanı Orban da bugünkü görüşmenin, 2009 yılından bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı 13'üncü görüşme olduğunu aktararak, “Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştık” dedi.

Macaristan’ın Rusya ile ilişkilerinin 'askeri operasyon' ve yaptırımlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Orban, “Bu birlikte inşa ettiğimiz şeyin ‘dokusunu’ derinden etkiledi. Bu işbirliğinin sadece temaslar düzeyinde değil ekonomik düzeyde de mümkün olduğu sürece sürdürülmesini istiyoruz” diye konuştu.