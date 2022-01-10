Hindistan 3. doz aşıya geçti

Hint basınındaki haberlere göre, ülkedeki Omicron varyantı vakalarda görülen artış üzerine yeni önlemlere başvuruldu.

Bu önlemler kapsamında, sağlık çalışanları, salgınla mücadelede ön cephede olanlar ve bağışıklığı zayıf olan 60 yaş üzerindekilere 3. doz aşı yapılmaya başladı.

Bu arada, 3. doz aşı yaptırabilmek için bir önceki aşının üzerinden 9 ay geçmiş olması şartı aranıyor.

3. doz aşının, daha önce yapılan ilk iki doz ile aynı olması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "tedbir" dozu yaptıracakların randevu alıp veya herhangi bir aşı merkezine gelerek doğrudan aşı yaptırabilecekleri duyuruldu.

Diyabet, hipertansiyon gibi bağışıklığı etkileyen rahatsızlıkları ile kronik hastalığı olmayan 60 yaş üzerindekiler de doktor tavsiyesi üzerine aşı yaptırabilecek.

Diğer yandan, yetişkinlere 3. doz aşı uygulanıp uygulanmayacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Hindistan'da son 24 saate 179 bin 723 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 35 milyon 707 bin 727'ye yükseldi.

Son 24 saatte 146 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı 483 bin 936 oldu.

Omicron varyantı da nerdeyse tüm eyaletlere yayıldı.

Ülkede 4 bin 33 kişide Omicron varyantı tespit edildi.