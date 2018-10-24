Hindistan ABD’ye İsrail’den göz kırptı

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI) yaptığı açıklamada Hindistan ile 777 milyon dolar değerinde uzun menzilli hava savunma sistemi satışı anlaşması imzaladığını duyurdu.

IAI'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Deniz Kuvvetleri, yedi farklı gemide kullanılmak üzere İsrail'den uzun menzilli Barak-8 hava savunma sistemi alacak.

Hava savunma sisteminin satışına ilişkin anlaşma, IAI ile Hindistanlı kamu şirketi Bharat Electronics Limited arasında imzalanırken, satışın tutarının 777 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu satışla birlikte İsrail'in, son yıllarda Barak-8 hava savunma sisteminin satışından altı milyar dolara yakın gelir elde ettiği dile getirildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, satışa ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik için yapılan harcamanın masraf değil yatırım olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya'nın ardından Hindistan'a en fazla silah satışı yapan ülkeler arasında yer alan İsrail, bu ülkeye her yıl ortalama bir milyar dolar değerinde silah satışı gerçekleştiriyor.

İran’a uygulanan ambargonun sınırlarının genişletilmesi nedeniyle ABD ile sorunun eşiğinde olan Hindistan İsrail’le yaptığı anlaşmayla Batıdan kopmadığını gösteriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

