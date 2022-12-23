Hindistan açıklarında mahsur kalan 20 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki ordu ve Budist çetelerin şiddetinden ve Bangdaleş'te kötü yaşam koşullarındaki kamplardan kaçmaya devam ediyor.

Son olarak teknelerle farklı ülkelere umut yolculuğu yapan en az 100 Arakanlı Müslüman, Hindistan açıklarında mahsur kaldı.

Arakan Projesi Direktörü Chris Leva konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denizin ortasında mahsur kalan en az 100 Arakanlı Müslümandan 20 kadarının açlık ve susuzluktan öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Sözcülüğü, kaç kişinin öldüğünü doğrulayamadıklarını açıkladı.

BM, Hindistan ve Sri Lanka'ya mahsur kalan Arakanlı Müslümanları kurtarma çağrısı yaptı.

Arakanlı Müslümanların üç haftadan fazla bir süredir tekne motorlarının durması sebebiyle akıntıda sürüklendiği belirtiliyor.

Her yıl birçok Arakanlı Müslümanın Malezya'ya ulaşabilmek için hasarlı teknelerle yolculuğa çıktığı ifade ediliyor. BM'ye göre 2022 yılında 2 bin Arakanlı Müslüman deniz yoluyla başka ülkelere ulaşmaya çalıştı.

Budist çetelerin desteklediği Myanmar ordusunun soykırım başlatmasından bu yana yüz binlerce Rohingya Müslümanın ülkeden kaçtığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News