Hindistan aşısı yüzde 93,4 etkili

Hindistan'da yerli Covid-19 aşısının üçüncü faz deneyleri, aşının ağır Covid-19 semptomlarına karşı yüzde 93,4 oranında etkili olduğunu gösterdi.

Bharat Biotech şirketi tarafından yayınlanan araştırmada, geliştirdikleri Covaxin isimli Covid-19 aşısının üçüncü faz deneylerinin sonucunda aşının ağır semptomlara karşı yüzde 93,4 koruma sağladığı bildirildi.

Covaxin isimli aşının ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantına karşıysa yüzde 65,2 oranında etkili olduğu belirtildi.

Hindistan'ın yerli aşısının ayrıca, Covid-19 semptomlarına karşı etkisi yüzde 77,8 olarak bildirildi.

Bharat Biotech şirketi ayda 23 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor.

Hindistan'da pandeminin başından bu yana 30 milyondan fazla kişi Covid-19'a yakalandı. Ülkede Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 400 bini aştı. Hindistan dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok Covid-19 vakası görülen ikinci ülke oldu.

Kaynak: Euronews