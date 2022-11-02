Hindistan, Balistik Füze Savunma Sistemi önleyicisi AD-1 füzesini test etti

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatının (DRDO) ülkenin doğusunda Odisha eyaletindeki Abdul Kalam Adası'nda başarılı bir test gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, uçuş test denemesinin farklı bölgelerde yer alan BMD'nin bütün unsurlarının yer almasıyla gerçekleştiği ve testin başarılı şekilde tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, testi gerçekleştiren DRDO'yu tebrik ederek, AD-1'i, "dünyada çok az ülkede bulunan ileri teknolojilere sahip benzersiz önleme türü" şeklinde nitelendirdi.

Singh, "BMD, ülkenin savunma kapasitesini daha güçlü bir seviyeye taşıyacak." ifadesini kullandı.