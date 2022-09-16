Hindistan Başbakanı Modi'den Türkçe paylaşım
Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan Türkçe paylaşımda bulundu.
Asya 16.09.2022, 18:11
Erdoğan'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşen Modi, paylaşımında "Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile görüştük ve halklarımızın menfaati için ekonomik ilişkileri derinleştirecek yollar dahil Hindistan ve Türkiye arasındaki tüm ikili ilişkileri gözden geçirdik." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile görüştük ve halklarımızın menfaati için ekonomik ilişkileri derinleştirecek yollar dahil Hindistan ve Türkiye arasındaki tüm ikili ilişkileri gözden geçirdik. pic.twitter.com/959rwatEFG— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2022
Kaynak: AA
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