Hindistan bölücü ve sinsi Vatandaşlık Değişiklik Yasası'nı onayladı

Hindistan Parlamentosu'nun alt meclisi Lok Sabha, Kongre ve Trinamool Kongresi (TMC) de dahil olmak üzere Muhalefet partilerinin protestolarına rağmen Vatandaşlık Değişiklik yasasını onayladı.

Yasa 31 Aralık 2014'ten önce Hindistan'a giren Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen Müslümanlar hariç azınlık göçmenlerine Hindistan vatandaşlığı verme kararını kapsıyor.

TMC’den Saugata Roy, tasarıyı anayasadaki temel kiracılara aykırı olan “bölücü” ve “sinsi” olarak nitelendirdi. Roy, kararın sadece Assam'da değil, tüm kuzeydoğuda ateşe yol açacağını söyledi.

Komşu ülkelerdeki zulüm gören azınlıklara sığınma vermekten yana olduğunu belirten karara muhalif olanlar, “Hindistan dışında gidecek yerleri yok” dedi.

Vatandaşlık din temelinde verilemez

Tasarıya karşı çıkan CPM Milletvekili Muhammed Salim, vatandaşlığın din temelinde verilemeyeceğini söyledi. Salim ayrıca “Seçimler göz önüne alındığında ülke bölünüyor. Vatandaşlık din temelinde verilemez ”dedi.

İlginçtir ki BJP, Hindular komşu ülkelerden göçünü desteklemektedir, ancak on yıllardan beri eyalette yaşayan Bangla Dili konuşan Assamlı Müslümanlara karşı çıkıyor. Modi hükümeti, Hindistan'a sığınan Myanmar Rohingya Müslüman mültecilerini zorla geri gönderdikleri için Birleşmiş Milletler'den uyarı almıştı.

Kararın onaylanmasından sonra bölgede protestolar başladı.

1955 Vatandaşlık Yasasına göre, bir kişi seyahat belgeleri olmadan Hindistan'a girmiş ya da seyahat belgelerinde belirtilen tarihten fazla kalmışsa, “yasadışı göçmen” olarak nitelendirir. Yeni karar Hindistan'da barınma zorunluluğu olanları, kendi ülkelerinde dini zulüm veya zulüm korkusu olanları, özellikle de Hindular, Sihler, Jainler, Budistler, Parsis ve Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen Hristiyanları kapsıyor. Müslümanların hariç tutularak, çeşitli dini topluluklardan gelen mültecilere vatandaşlık verme yasa tasarısına karşı protesto düzenledi. Tartışmalı yasa, son on yılda Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçarak bu ülkeye yerleşen milyonlarca Müslümanı ilgilendiriyor.

Assam Anlaşması 15 Ağustos 1985'te imzalandı ve yasadışı göç sorunu ile mücadele etmek için Ulusal Vatandaş Kayıtları (NRC) başlatıldı. İçişleri bakanı, vatandaşlığa ancak bölge makamlarının ve devlet hükümetinin incelemesi ve tavsiyesinden sonra insanlara verileceğini söyledi. Tasarı 2016 yılında tanıtıldı ve daha sonra Pazartesi günü raporunu sunan ortak parlamento komitesine gönderildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, 12:48