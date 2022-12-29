Hindistan, BrahMos füzesinin yeni sürümünü başarıyla denedi
Hindistan Savunma Bakanlığı, menzili artırılan süpersonik BrahMos füzesinin başarıyla denendiğini duyurdu.
Asya 29.12.2022, 20:55
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Su-30MKI savaş jetinden fırlatılan füzenin, hedefi olan gemiyi başarıyla vurduğu belirtilerek "Füze, Bengal Körfezi bölgesindeki hedeflerine ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Menziline ilişkin bilgi verilmeyen füzenin yeni özelliğinin, hava kuvvetlerine "gelecekteki savaş alanlarında hakimiyet sağlayacağı" kaydedildi.
BrahMos süpersonik füzelerinin denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabildiği biliniyor.
Kaynak: AA
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