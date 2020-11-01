Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 470 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 122 bin 111'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 963 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 184 bin 82'ye çıktı, 7 milyon 491 bin 513 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 3 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 54'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 997'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 4 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 101'i yurt içi bağlantılı 124 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka artışı, son 5 gündür 100'ün üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 26 bin 511'e çıktığı ülkede son 24 saatte 2 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı 466'ya çıktı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 10:40