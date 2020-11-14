Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 520 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 129 bin 188'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 684 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 773 bin 479'a çıkarken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 163 bin 572'ye yükseldi.

Günlük vaka sayıları ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresinde yeniden yükselişe geçti. Delhi'de son 24 saatte 7 bin 802 vaka görülürken, 91 kişi hayatını kaybetti.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, vakalardaki yükselişe kirliliğin sebep olduğunu açıkladı.

Kejriwal, 10 gün içinde vakaların düşeceğini umut ettiğini ve durumun kontrol altına alınacağını söyledi.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi hayatını kaybetmiş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek ölü sayısı olmuştu.

Kentte hastanelerde doluluk oranı artarken yerel hükümet, 115 özel hastanenin 33'ünden yoğun bakım ünitelerinin yüzde 80'ini Kovid-19 hastalarına ayırmasını istemişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 325'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 303 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 680 vaka tespit edildi.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 205 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkedeki günlük vaka artışı, 2 Eylül'den bu yana ilk kez 200'ün üzerine çıktı.

Toplam vaka sayısının 28 bin 338'e çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 492'ye yükseldi.

Devlet Başkanı Moon Jae-in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarındaki artıştan duyduğu endişeyi "Şu anki durum, sağlık sistemimizin kontrol edebileceği bir seviye olsa da daha da yayılabilecek olması kaygılandırıcı." sözleriyle ifade etti.

Moon, halka maske kullanımına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA