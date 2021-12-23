Hindistan'da adliye binasında patlama: 2 ölü
Pencap eyaletinde adliye binasında yaşanan patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Asya 23.12.2021, 15:37
Ülke basınındaki habere göre, Ludhiana kentindeki adliye binasının ikinci katında patlama oldu.
Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, binaya üzerindeki patlayıcılarla giren birisinin olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi.
Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
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