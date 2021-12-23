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Hindistan'da adliye binasında patlama: 2 ölü

Pencap eyaletinde adliye binasında yaşanan patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Asya 23.12.2021, 15:37
Hindistan'da adliye binasında patlama: 2 ölü

Ülke basınındaki habere göre, Ludhiana kentindeki adliye binasının ikinci katında patlama oldu.

Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, binaya üzerindeki patlayıcılarla giren birisinin olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi.

Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#hindistan #Adliye #patlama
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