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Hindistan'da askeri helikopter düştü: 5 kişi öldü

Hindistan'ın Arunachal Pradeş eyaletinde düşen askeri helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Asya 21.10.2022, 16:22
Hindistan'da askeri helikopter düştü: 5 kişi öldü

India Today'in haberine göre, eyalete bağlı Upper Siang bölgesinde 5 kişinin bulunduğu askeri helikopter düştü.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 2'si pilot 5 kişinin cesetlerine ulaştı.

Olay, Hindistan'da bir ayda gerçekleşen üçüncü helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.

Hafta başındaki helikopter kazasında 7 kişi, 5 Ekim'deki kazada ise bir pilot ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.

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