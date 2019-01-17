Hindistan'da başörtülü öğrenci sınavdan çıkarıldı

Hindistan Goa eyaletinde bir kız öğrenci başörtüsünü çıkartmayı reddettiği için sınava gireceği sınıftan dışarı çıkarıldı.

Olay Goa eyaletinin eğitim kurumlarından birinde meydana geldi. 24 yaşındaki Safin Sudagar başörtüsü ile sınıfta oturmak isteyince görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Safina, bu davaya dikkat çekmek için çeşitli makamlarla şikayette bulundu. Olay kısa sürede geniş kitlelerce duyulunca yetkililerin cevaı da gecikmedi.

Goa Eyaleti Eğitim Dairesi Başkanı Prasad Lolincar, " Kadınların sınava girmesine izin verilmeliydi " dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net