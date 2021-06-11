Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü

Hindistan’ın Mumbai kentinde bir bina, bölgede etkili olan muson yağmurları nedeniyle çöktü. Şimdiye kadar en az 11 kişinin öldüğü belirtilen 4 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ölü sayısının ise artmasından endişe ediliyor.

Bölge yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Mumbai'nin banliyölerinden birinde yer alan ve bakımsız halde olduğu söylenen binanın bitişiğindeki başka bir binanın üzerine yıkıldığı aktarıldı.

Ayrıca şimdiye kadar enkazdan 8 kişinin sağ olarak çıkarıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

"Süt almak için evden çıktım, geldiğimde bina çökmüştü"

Çarşamba akşamı çöken binada ailesinden 9 kişiyi kaybeden Mukim Muhammed Rafiq Siddiqui Reuters'a yaptığı açıklamada, "Süt almak için akşam evden ayrıldım ama eve geldiğimde bina çökmüştü" dedi.

Hindistan’da her yıl muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül aylarında dayanıklı olmayan binalar yıkılıyor.

Kaynak: Euronews