Hindistan'da bir mülteci kolonisinde yaşam: Bhudiya

Hindistan'ın Bareilly şehrinden yaklaşık 55 mil uzaklıktaki bir mülteci kolonisi: Bhudiya

Tarihte Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılarak ayrı bir ülke olarak bağımsızlığını ilan ettiği yıllarda kurulmuş olan mülteci kolonisi bugün hala ayakta.

Doğu Pakistan, 1971'de Pakistan'dan ayrılmasının ardından Bangladeş olarak tanındı ve şimdi dünyanın dördüncü en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Bugün Bangladeşli yaklaşık 5 bin mülteci ise Bareilly'de yaşıyor.

Bhudiya Kolonisi sakini olan Bhowmick, eski İngiliz sömürgesi olan Hindistan’dan ayrılarak oluşan Pakistan'ın doğusunda yaşanan toplumsal şiddetten kaçan milyonlarca Bengal mülteciden biri. Ailesi, toplumsal şiddet nedeniyle Doğu Pakistan’dan kaçan kamp sakini akrabalarını görmek için atalarının köyünü iki kez ziyaret ettiğini ve her şeyin tanınmayacak kadar değiştiğini söylüyor. "Hayat sert geçti, ama pişman değilim" diyen Nikunj Bhowmick müziğin iyileştirici gücüne inanıyor.

Shafiq Ahmed, yakındaki bir köy olan Nadeli'den geliyor ve Bhudiya Koloni pazarındaki tek Müslüman. Bir veteriner kliniğinin önündeki bir köşedeki gölgede, elbisesini ütülüyor.

Jaidev Mondal'ın yeğeni olan Babita, bebeği için bir ninni söylüyordu ve okulu hakkında sorulduğunda utangaç bir şekilde gülümsedi.

Hayat onlar için hala zor.

Elde sarma sigara hala geçim kaynaklarından biri

Pazarda hayat devam ediyor.

Dükkanlarda alışveriş yapılıyor.

Çocuklar okula gitmeye hazır

Kampta kalan bir genç özel güvercinler yetiştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 16:23