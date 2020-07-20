Hindistan'da bir şehir ağır suç işleyenlerin mallarına el koyacak

Hindistan'da ADG Agra Bölgesi, İlçe'deki her polis karakolunun bölgelerindeki en iyi on suçlunun bir listesini hazırlayacağını söyledi.

Mathura'nın ağır suç işleyen yedi suçlunun mülklerine el koyulacağını söyledi.

Ayrıca, bir polise yapılan herhangi bir saldırıya sert bir ceza davası ile karşılık verileceği bildirildi.

COVİD-19

COVID-19'un ilçesinde insanların evlerinden çıkmalarını engellemek için cumartesi ve pazar günleri işyerlerinin kapalı kalmasını istedi.

Yetkililer, hafta sonlarındaki toplam kapanışın COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili zincirin kırılmasını sağlayacağını belirtti.

Piyasalar kapalı olursa insanların herhangi bir enfeksiyona maruz kalmayacakları belirtildi.

İnsanlara kendi güvenliğinin yanı sıra aile üyelerinin güvenliği için maske takmaları tavsiye edildi.

Medyanın, sosyal uzaklaşma normlarına uyma ve maske kullanımı konusunda farkındalık yaratmada önemli bir rol oynamasını bekleniyor.

Kaynak: republicworld.com