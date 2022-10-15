Hindistan'da cami baskınları

Haryana eyaletindeki Gurugram şehrine bağlı Bhora Kalan köyünde 12 Ekim'de yaşanan olayda, yaklaşık 200 kişilik bir grubun camiye zorla girerek içerideki Müslümanları köyden kovmakla tehdit ettiği bildirildi.

Polisin açıklamasında, saldırganların camiye önce öğlen saatlerinde daha sonra da akşam baskın yaptığı belirtildi. Şüphelilerin içeride ibadet edenlere saldırdığı ve bazı kişileri yaraladığı bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, 13 Ekim'de 8 ila 10 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan üçüyle ilgili işlemlerin sürdüğünü duyurdu. Söz konusu şüphelilerin kimlikleri Rajesh Chauhan, Anil Bhadoria ve Sanjay Vyas olarak açıklandı. Polis, bu üç kişinin baskını düzenleyen gruba liderlik yaptığını söyledi.

Köy sakinlerinden Subedar Najar Muhammed'in şikayeti üzerine hazırlanan polis raporunda, saldırganların caminin kapısını kitlediği ve Müslümanları öldürmekle tehdit ettiği de savunuldu.

Polisin paylaştığı bilgilere göre baskını düzenleyen grup, köyde yaşayan 4 Müslüman ailenin renovasyon adı altında camiyi genişletmeye çalıştığını savunurken, ailelerse iddiaları reddediyor.

Buna ek olarak köydeki Müslümanlar, daha önceden de tehdit edildiklerini öne sürdü.

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinde Müslümanlara karşı saldırılar son dönemde gündemden düşmüyor.

4 Ekim'de de Gujarat eyaletinde Müslüman gençlerin "Hindu töreninde taş attıkları" iddiasıyla polis tarafından direğe bağlanarak sopayla dövüldüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe