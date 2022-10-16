Hindistan'da çiftçileri taşıyan tekne alabora oldu: 7 ölü
Bihar eyaletinde çiftçilerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Asya 16.10.2022, 16:10
Eyalete bağlı Katihar kentinde, yetkililer, Barandi Nehri'nde dün akşam geç saatlerde, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu çiftçileri taşıyan teknenin alabora olduğunu açıkladı.
Teknedeki iki kişinin yüzerek karaya çıktığı belirtilirken, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.
Emniyet yetkilisi Vidhan Chandra, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 7 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
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