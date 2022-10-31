Hindistan'da çöken köprüde can kaybı artıyor
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde asma köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 132'ye ulaştı.
Asya 31.10.2022, 08:29
Gujarat eyaleti İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, dün akşam çöken köprüde can kaybının 132'yi bulduğunu duyurdu.
Yetkililer, İngiliz döneminden kalma köprünün, yenileme çalışmalardan sadece bir hafta sonra çöktüğünü belirtiyor.
İtfaiye yetkilisi Devendrasinh Jadeja, gece boyunca devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.
NDTV kanalı, kaza esnasında köprüde 500 civarında kişinin bulunduğunu duyurdu.
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