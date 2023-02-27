Hindistan'da Delhi Başbakan Yardımcısı gözaltına alındı

Hindustan Times'ın haberine göre, CBI, hakkındaki "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddialarına dair Sisodia'yı ifade vermeye çağırdı.

Sisodia, yaklaşık 6 saat süren sorgusunun ardından gözaltına alındı.

CBI Sözcüsü RC Joshi, basına yaptığı açıklamada, Sisodia'nın soruşturmada büro ekipleriyle işbirliğine girmeyerek sorulara "kaçamak" cevap verdiğini kaydetti.

Söz konusu olay, Yeni Delhi'yi yöneten Aam Aadmi Partisi (AAP) ile iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) arasındaki siyasi çekişmenin son hamlesi olarak görülüyor.

Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Manish suçsuz. Halk Manish'in gözaltına alınmasından dolayı oldukça öfkeli. Halk her şeyi anlıyor ve buna cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

Sisodia'nın yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan, CBI'ya ifade vermeye gelen Sisodia da bina önünde yaptığı konuşmada, AAP liderlerine karşı sahte suçlamalar yapıldığını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Eyalet Başbakanı Kejriwal'den "korktuğunu" iddia etmişti.