Hindistan'da fabrika yangını: 3'ü çocuk 4 ölü
Jaipur kentinde bir fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Asya 30.01.2022, 16:44
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hindistan'ın Jaipur kentinde bir terebentin yağı fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlerde, ölen çocukların binada çalışan ve ikamet eden bir aileden olduğu belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
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