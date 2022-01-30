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Hindistan'da fabrika yangını: 3'ü çocuk 4 ölü

Jaipur kentinde bir fabrikada çıkan yangında 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Asya 30.01.2022, 16:44
Hindistan'da fabrika yangını: 3'ü çocuk 4 ölü

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Hindistan'ın Jaipur kentinde bir terebentin yağı fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlerde, ölen çocukların binada çalışan ve ikamet eden bir aileden olduğu belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

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