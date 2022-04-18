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Hindistan'da feci kaza: Düğünden dönüyorlardı

Uttar Pradeş eyaletinin Amethi bölgesinde düğünden dönenleri taşıyan cipin kamyonla çarpıştığı kazada 6 kişinin öldüğü aktarıldı.

Asya 18.04.2022, 10:45
Hindistan'da feci kaza: Düğünden dönüyorlardı

Press Trust of India'nın (PTI) emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Uttar Pradeş'in Rae Bareli bölgesinde yapılan düğüne katılanlar ciple dönüş yoluna çıktı.

Cip, Amethi'de seyrettiği sırada bir kamyonla çarpıştı.

6 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan 4 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

#hindistan #kaza
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