Hindistan'da feci kaza: Düğünden dönüyorlardı
Uttar Pradeş eyaletinin Amethi bölgesinde düğünden dönenleri taşıyan cipin kamyonla çarpıştığı kazada 6 kişinin öldüğü aktarıldı.
Asya 18.04.2022, 10:45
Press Trust of India'nın (PTI) emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Uttar Pradeş'in Rae Bareli bölgesinde yapılan düğüne katılanlar ciple dönüş yoluna çıktı.
Cip, Amethi'de seyrettiği sırada bir kamyonla çarpıştı.
6 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan 4 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
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