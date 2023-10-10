Hindistan'da Filistin'e destek veren öğrencilere soruşturma

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Filistin'i desteklemek için bir araya gelen öğrenciler hakkında işlem başlatıldı.

Hindistan'da Aligarh İslam Üniversitesinde bir grup öğrencinin Filistin'e destek vermek için protesto gösterisi düzenlemesi üzerine polis harekete geçti.

Aligarh polisince X sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, gösterinin "izinsiz" gerçekleştiği belirtildi.

"Konuyla ilgili bir dava açıldı ve yasal işlemler başlatıldı." denilen açıklamada, protestolar sırasında "sakıncalı ve provokatif" yorumlar yapıldığı iddia edildi.