Hindistan'da garip inanış: "Yağmur tanrısı için" belediye başkanını çamura buladılar

Uttar Pradeş eyaletindeki Maharajganj bölgesinde yer alan Pipardeura'da kadınlardan oluşan bir grup, çarşamba günü iki siyasetçiye çamur banyosu yaptırdı.



Çamur banyosunda iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nden Uttar Pradeş meclis üyesi Jaimangal Kanoija ve Maharajganj Belediye Meclisi Başkanı Krishna Gopal Jaiswal yer aldı.



Hint haber ajansı Press Trust of India'nın aktardığına göre gruptaki kadınlardan Munni Devi, bunun geleneksel bir ritüel olduğunu söyledi.



Devi, halk arasında "Kal Kalouti" olarak da bilinen bu ritüelde, yağmur tanrısı Indra'yı memnun etmek için şehrin başındaki yetkiliye ve çocuklara çamur banyosu yaptırdıklarını belirtti.



Kanoija, bölgedeki sıcak hava dalgasının halkı olumsuz etkilediğini belirterek, "Halk bu havada sorun yaşıyor, ekinler kuruyor. Bu eski inançlara dayanan bir ritüel, biz de bir parçası olmak istedik" dedi.

#WATCH | Women in Pipardeura area of Maharajganj in Uttar Pradesh throw mud at MLA believing this will bring a good spell of rainfall for the season pic.twitter.com/BMFLHDgYxb