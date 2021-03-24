Hindistan'da görüldü
Hindistan'ın batıdaki eyaletlerinde Kovid-19'un 'Çift mutant' varyantı tespit edildi.
Asya 24.03.2021, 17:31
Hindistan'ın batı eyaletlerinde, Kovid-19'un "Çift mutant" (Double mutant) varyantının görüldüğü bildirildi.
US News'in, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.
Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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