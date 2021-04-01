Hindistan'da günlük vaka 6 ayın zirvesinde

Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre Hindistan’da günlük vaka sayıları, Ekim 2020 başlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede son 24 saate 72 bin 330 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 459 kişi salgın nedeniyle öldü.

Salgında iyileşerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 40 bin 382 oldu. Toplam vaka sayısı ise 12 milyon 221 bin 665’e çıktı.

Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı yapılan kişilerin sayısının 65 milyon 117 bin 896'a yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

AA