Hindistan'da heyelan felaketi: 4 ölü, 2 yaralı
Hindistan'daki maden arama sahasında meydana gelen heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken yaralı kurtulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Asya 01.01.2022, 21:20
Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
TimesofIndia'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Anil Vij, Bhiwani ilçesindeki maden arama alanında heyelan meydana geldiğini açıkladı.
Vij, heyelanda yaşamını yitiren 4 kişinin cesetlerinin toprak altından çıkarıldığını, olayda yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.
Felaket bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vij, 3 madencinin ise kurtarıldığını belirtti.
Yetkililer, en az 12 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği ve ölü sayısının artabileceği bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
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