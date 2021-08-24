Hindistan'da HGCO19'un Faz-2 ve Faz-3 klinik denemeleri başlıyor
Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılmasına onay verildi.
Asya 24.08.2021, 18:54
Xinhua ajansındaki habere göre, aşı Gennova Biopharmaceuticals ve Hindistan'daki biyoteknoloji kuruluşu BIRAC ortaklığında geliştirildi.
Ülkedeki aşı alanında uzman komiteden yapılan açıklamada, Faz-1 verilerinin gözden geçirildiği ve HGCO19'un klinik çalışmalarının deneklerinde güvenli, tolere edilebilir ve bağışıklık sağlayıcı olduğu belirtildi.
Yetkililer, Faz-2 çalışmalarının yaklaşık 10-15 bölgede, Faz 3 çalışmalarının ise 22-27 sahada gerçekleştirileceğini belirtti.
Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gennova bu çalışmalar için DBT-ICMR klinik deney ağını kullanmayı planlıyor.
Kaynak: AA
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