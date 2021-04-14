Hindistan'da ikinci dalga krizi

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 103 bin 793'e ulaşarak Eylül 2020'deki dönemsel zirve noktasını ilk kez geride bıraktı. Sonraki günlerde üst üste yeni zirve noktalarının görüldüğü ülkede günlük vaka sayısı son 24 saatte 184 bin 372'ye kadar çıktı.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 5-11 Nisan'da günde ortalama 133 bin 923 vaka tespit edildi. Hindistan'dan sonra en fazla günlük vaka artışının olduğu Brezilya'da aynı tarihlerde günde ortalama 71 bin 84, ABD'de ise 70 bin 140 vaka kaydedildi.

Vaka artışının hızlanmasının ardından Hindistan 11 Nisan'da, daha önce gerisine düştüğü Brezilya'yı bir kez daha geride bırakarak, ABD'nin ardından salgının başından bu yana en fazla vaka görülen ülke oldu.

Vaka artışına koşut olarak virüse bağlı ölümler de arttı. Virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, daha önceki kayıtlara göre henüz zirve noktasına ulaşmasa da son 24 saatte 1027'ye kadar çıktı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'daki tırmanış, salgının dünyadaki seyri açısından endişelere yol açıyor.

Öncelikle, Hindistan'daki tırmanış, aynı tarihlerde tüm dünyada Kovid-19 vakalarında görülen genel artışa koşut bir eğilim izliyor.

Dünya genelinde günlük vaka sayısı 15 Şubat'tan bu yana 8 haftadır artış eğiliminde. 14 Şubat'ta dünya genelinde 305 bin 409 vaka tespit edilirken, bu sayı 9 Nisan'da 794 bin 439'a kadar çıktı.

Küresel günlük vaka sayısı, 8 Ocak 2021'de kaydedilen zirve noktası olan 845 bin 696'ya henüz ulaşmadı fakat eğilimin sürmesi halinde yeni bir zirve noktasına ulaşılması muhtemel görünüyor. Eğilim, dünya genelinde yeni bir dalganın zirvesine yaklaşıldığına işaret ediyor.

Bulaşıcı özelliği yüksek yeni virüs tipleri yaygınlaşıyor

Yeni dalgayı ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan yeni tiplerinin yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlar tarafından endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edildi.

Özellikle İngiltere'de ortaya çıkan türün son haftalarda ortaya çıkan vakalarda giderek hakim hale geldiği belirtildi. Pencap eyaleti yetkilileri 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada eyalette 1 Ocak-10 Mart tarihlerinde toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıkladı.

Öte yandan Hindistan'da ortaya çıkan mutasyona uğramış tür de kaygıya yol açtı. Yeni türün virüsün insan vücuduna tutunmasını sağlayan diken proteininde iki belirgin değişim yaratığı, bu değişimlerin virüsün hücrelerde çoğalmasını hızlandırıcı etkisi olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı, 25 Mart'ta söz konusu türün ülkede giderek yayıldığını bildirdi.

Hindistan'da Kovid-19 numunelerinin gen dizilimlerini çıkaran kurumlardan biri olan Hücre ve Moleküler Biyoloji Merkezinden (CCMB) Dr. Rakesh Mishra, yerel basın organlarına yaptığı açıklamada, kamuoyunda "çift mutant" olarak anılan türün ülke genelinde toplanan 20 bine yakın numunenin yaklaşık yüzde 20'sinde bulunduğunu bildirdi. Mishra, ilk kez 30 Aralık 2020'de varlığı tespit edilen söz konusu türe daha önce yalnızca belirli bölgelerde, yüzde 1 ila 2 oranında rastlandığını ifade etti.

Festivaller, mitingler ve toplu etkinlikler yayılmayı hızlandırıyor

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulundu. Bakan Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu etkinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekti.

Ülkede son dönemde kutlanan büyük çaplı dini festivaller de "süper-bulaştırıcı" etkinlikler olarak virüsün yayılmasına etkili oluyor. Hafta başında yüz binlerce Hindu, 12 yılda bir kutlanan "Kumb Mekla" festivali için ülkenin kuzeyindeki Uttrarkand eyaletindeki Haridwar şehrinde toplandı. Yüz binlerce Hindu, Ganj Nehri'nde toplu yıkanma ritüellerinin icra edildiği festivalin ilk gününde nehir kıyısındaki kalabalık içinde rastgele test edilen 18 bin kişiden 100'den fazlasında Kovid-19 bulgusuna rastlandı.

Öte yandan ülkede mart ve nisan aylarında çok sayıda eyalette federal ve yerel parlamento ara seçimleri için mitingler ve kampanya etkinlikleri düzenlendi. Başta Başbakan Nerandra Modi olmak üzere, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinden siyasetçilerin sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu mitinglere katılması eleştirilere yol açtı.

Öte yandan Başbakan Modi, ekonomik toparlanmaya zarar vereceği endişesiyle vaka artışını önlemek için ülke genelinde yeni bir kapanmaya gidilmesine sıcak bakmıyor. Vakaların yoğun olduğu Maharaştra eyaleti ile başkent Yeni Delhi ve çevresinde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken ülke çapında bir yasak öngörülmüyor.

Hindistan'da Kovid-19 salgınının başlangıcında 24 Mart ile 30 Mayıs 2020 arasında genel sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmıştı. Ekonomik etkinlikleri durma noktasına getiren tedbirler yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23,9 küçülmeye ve yaklaşık 140 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açmıştı. Hindistan, 2020 yılını yüzde 10,3'lük küçülmeyle kapatmıştı.

Hindistan'da bugüne dek 13 milyon 873 bin 825 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 172 bin 85 kişinin hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA